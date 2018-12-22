Son Dakika Haberleri: Tüfekle Oynarken Kendisini Vuran Çocuk Ağır Yaralandı

Tüfekle Oynarken Kendisini Vuran Çocuk Ağır Yaralandı

5 saat önce

Tüfekle oynarken kendisini vuran çocuk ağır yaralandıBARTIN - Bartın'da meydana gelen olayda tüfekle oynayan 15 yaşındaki çocuk yanlışlıkla kendisini vurarak ağır yaralandı.

Tüfekle oynarken kendisini vuran çocuk ağır yaralandı

BARTIN - Bartın'da meydana gelen olayda tüfekle oynayan 15 yaşındaki çocuk yanlışlıkla kendisini vurarak ağır yaralandı.
Bartın'ın Kutlubeyyazıcılar Köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre Ramis ve Şaziye Oruç çiftinin 15 yaşındaki çocukları A.O. isimli çocuk evde bulunan tüfekle oynarken, yanlışlıkla kendisini vurdu. Silah sesinin duyulmasının ardından odaya giren aile çocuklarını kanlar içinde yerde buldu. Olayda ağır yaralanan çocuk ailenin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasından ve ellerinden ağır şekilde yaralandığı öğrenilen A.O. Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Diğer yandan hastane önüne gelen çocuğun ailesi ve akrabaları sinir krizleri geçirdi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:36 Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa
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