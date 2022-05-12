Tüfekle oynarken patronunu vurdu - Son Dakika

Çalıştığı iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Hisar Caddesi'nde çanta imalatı yapılan bir iş yerinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede iş yeri sahibi Ziya İpek'in silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu katil zanlısının iş yerinde çalışan 16 yaşındaki M.M. olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Katil zanlısı M.M'nin iş yerinde tüfekle oynarken patronunu vurduğu iddia edildi.