Son Dakika Haberleri: Tüfekle Oynayan Çocuk Ağzından Yaralandı

Tüfekle Oynayan Çocuk Ağzından Yaralandı

1 saat önce

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir çocuk, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Tüfekle Oynayan Çocuk Ağzından Yaralandı, System.String[]
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir çocuk, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Torul ilçesinde ikamet eden 7 yaşındaki Y.G, annesiyle Şiran ilçesinin Telme köyünde yaşayan dedesi Mustafa Şahin'i ziyarete gitti.

Dedesine ait evin salonunda yalnız başına oynadığı sırada kanepenin altında bulunan av tüfeğini eline alan Y.G, tüfeğin ateş alması sonucu ağzından yaralandı.

Yakınları tarafından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Y.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Şiran, Güncel
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