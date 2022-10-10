Tüfekle oynayan çocuk arkadaşını vurdu - Son Dakika
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Tüfekle oynayan çocuk arkadaşını vurdu

10.10.2022 13:36
Tüfekle oynayan çocuk arkadaşını vurdu

Konya'nın Ereğli ilçesinde av tüfeği ile oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 1 arkadaşının ölümüne bir arkadaşının da yaralanmasına sebep oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde av tüfeği ile oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 1 arkadaşının ölümüne bir arkadaşının da yaralanmasına sebep oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. (15) evlerinin müştemilatında arkadaşları ile beraber oldukları sırada av tüfeği ile oynamaya başladı. M.F.A.'nın kazara tetiğe basması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Cumali Pekdemir ve M.K.'ye isabet etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cumali Pekdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. M.F.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kestane pazara indi, kilosu 45 TL Kestane pazara indi, kilosu 45 TL Son dakika haberleri! Konya'da oynadıkları tüfek kazara ateş alan 3 çocuktan 1'i öldü, 1'i yaralandı Son dakika haberleri! Konya'da oynadıkları tüfek kazara ateş alan 3 çocuktan 1'i öldü, 1'i yaralandı
Kaynak: İHA

Zengen, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle oynayan çocuk arkadaşını vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüfekle oynayan çocuk arkadaşını vurdu - Son Dakika
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