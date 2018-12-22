Son Dakika Haberleri: Tüfekle Oynayan Çocuk, Kendini Başından Vurdu

Tüfekle Oynayan Çocuk, Kendini Başından Vurdu

5 saat önce

BARTIN'da, iddiaya göre oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurulan 14 yaşındaki A.O., ağır yaralandı.

Tüfekle Oynayan Çocuk, Kendini Başından Vurdu, System.String[]
BARTIN'da, iddiaya göre oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurulan 14 yaşındaki A.O., ağır yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde  Bartın Kutlubeyyazıcılar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan tüfekle oynayan A.O., kazara silahın ateş almasıyla başından vuruldu. Yaralanan A.O.'yu gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi A.O.'yu ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan A.O. tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:04 Kaynak: DHA

Jandarma, Bartın, Güncel
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