Tüfekle Oynayan Genç Omuzundan Yaralandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir genç, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bir genç, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi
'nde G.K. (16), evlerinin bahçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynarken silah birden ateş aldı.
Silah sesi üzerine bahçeye gelen gencin yakınları, omuzundan yaralanan G.K'yı Elbistan Devlet Hastanesine götürdü.
Burada tedavi altına alınan gencin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:59 Kaynak: AA
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