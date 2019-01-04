Tüfekle Rastgele Ateş Etti, 4 Kişiyi Yaraladı
1 saat önce
Niğde'de, bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.
Niğde
'de, bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Kömürcü köyünde alkollü olduğu iddia edilen D.Y pompalı tüfek ile rastgele ateş etti. Olayda saçmaların isabet ettiği S.Y. (45),L.Y. (34), G. Y. (40) ve G.Y. (51) yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli ise Jandarma
ekipleri tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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