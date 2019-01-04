Son Dakika Haberleri: Tüfekle Rastgele Ateş Etti, 4 Kişiyi Yaraladı

Tüfekle Rastgele Ateş Etti, 4 Kişiyi Yaraladı

1 saat önce

Niğde'de, bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tüfekle Rastgele Ateş Etti, 4 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Niğde'de, bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Kömürcü köyünde alkollü olduğu iddia edilen D.Y pompalı tüfek ile rastgele ateş etti. Olayda saçmaların isabet ettiği S.Y. (45),L.Y. (34), G. Y. (40) ve G.Y. (51) yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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