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Tüfekle şaka ölümle bitti

20 dakika önce

Gaziantep'te 16 yaşındaki S.K. av tüfeğiyle şakalaştığı sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar 14 yaşındaki kardeşine isabet etti.

Tüfekle şaka ölümle bitti, System.String[]
Gaziantep'te 16 yaşındaki S.K. av tüfeğiyle şakalaştığı sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar 14 yaşındaki kardeşine isabet etti. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi. Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, 2 kardeş av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada S.K.'nın (16) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar 14 yaşındaki E.K.'nın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan E.K., yakınlarının ihbarıyla çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan E.K.'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kardeşinin ölümüne neden olan S.K.'nın Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
(Metin Faruk Tamer/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
Gaziantep, Güncel
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