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Tüfekle şaka ölümle son buldu

49 dakika önce

Tüfekle şaka ölümle son buldu Av tüfeğiyle şakalaşırken kardeşini kazarak vurduGAZİANTEP - Gaziantep'te 14 yaşındaki Ender K., 16 yaşındaki ağabeyi Serdar K.'nın av tüfeğiyle şakalaştığı sırada tüfeğin kazarak ateş almasıyla vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

Tüfekle şaka ölümle son buldu
Av tüfeğiyle şakalaşırken kardeşini kazarak vurdu
GAZİANTEP - Gaziantep'te 14 yaşındaki Ender K., 16 yaşındaki ağabeyi Serdar K.'nın av tüfeğiyle şakalaştığı sırada tüfeğin kazarak ateş almasıyla vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.
Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 kardeş av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada Serdar K.'nın elindeki av tüfeği kazarak ateş aldı. Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ender K.'nın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Ender K., yakınlarının ihbarıyla çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Ender K.'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Kardeşinin ölümüne yol açan Serdar K.'nın da Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Tüfekle şaka ölümle son buldu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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