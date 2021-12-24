Tüfekle tellere takılan dalları vuran muhtar konuştu - Son Dakika

Tüfekle tellere takılan dalları vuran muhtar konuştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy muhtarının enerji kesintilerine sebep olan ağaçları tek kurşunla indirmesi sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Muhtar Mithat Mandacı, köye elektrik verilebilmesi için böyle ilginç bir yönteme başvurduğunu ifade etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Çamlıbel köyü muhtarı Mithat Mandacı, karla kaplı dalların elektrik tellere zarar vermesi üzerine tüfekle ateş etti. O anları arkadaşı tarafından sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra Türkiye gündemine oturdu.

Alaplı Çamlıbel Köy Muhtarı Mithat Mandacı'nın tek kurşunla dalı indirmesi ise büyük ilgi gördü. Yoğun bir şekilde olumlu tepkiler aldığını söyleyen Alaplı Çamlıbel Muhtarı Mithat Mandacı, "Dünkü burada çalışmaya yardımcı olabilmek için Sosyal Medya'ya çıkan ve bize yardımcı için gelen arkadaşımız kendi aramızda izlemek için video çekti. O arkadaşımızda bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra Türkiye gündeminde olay oldu" şeklinde konuştu. "Kimseye ve çevreye zararımız olmadı" diyen Mithat Mandacı şöyle konuştu, " İki gün önce yağan kar yağışı sebebiyle Aşağıdağ ve Çamlıbel Köyü'nde enerji kesildi. Buradan gelen hat bu iki köyü besleyen hat ve bu tellerin koptuğunu duyduktan sonra muhtarımızla beraber buraya enerji saya yardıma geldik. Geldiğimizde görevli ekipleri buradan daha önce iki tane elektrik telini koptuğunu ve yaptıklarını söylediler. Daha sonra buraya geldiğimizde bu kavak ağacı dalları köyümüzü besleyen telleri koparttığını gördük. Görevli arkadaşlar telleri bağlamaya çalışsalar dala değiyor ve tehlike arz ediyor. Köyümüze acil enerji verebilmek için bizde yardımcı olalım dedik. Merdivenle de başaramadık. Bir an önce elektrik verebilmek için o dalın oradan kendim yöntemle geliştirerek o dalı oradan tek atışla koparttım. Daha sonra elektrik çalışan görevlileri kopan teli bağlayarak köyümüze elektrik verdiler. Biz bu işi art niyetli yapmadık, bir an önce köyümüze elektrik verebilmesi için böyle bir çaba içine girdik. Kimseye' de bir zararımız olmadı, sadece dalı koparttık." diye konuştu.