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Tüfekle vurduğu genci ölüme terk etti

49 dakika önce

Niğde'de av tüfeği ile vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın zanlısı kısa sürede yakalandı.

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Niğde'de av tüfeği ile vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın zanlısı kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bor ilçesi Yeşildere Sokak Salı Pazarı girişinde meydana geldi. Bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Av tüfeği ile vurularak yaralanan 23 yaşındaki Mahmut T., olay yerine gelen ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bir adet ekmek bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olayı gerçekleştiren C.D'yi Niğde merkez Selçuk Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak Niğde Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:04 Kaynak: İHA
Yeşildere, Polis, Niğde, 3. Sayfa
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