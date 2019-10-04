Tüfekle vurulan eşek bakım evinin maskotu olacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Geçici Hayvan Bakım Evi'nde incelemelerde bulundu.



Gürün Marmaris'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sol ön ve sağ arka bacağından tüfekle vurulduktan sonra tedavi altına alınan eşeğin bakım evinin maskotu olacağını söyledi.



Muğla'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, beraberinde 100 Yaş Evi üyeleri ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile birlikte Türkiye'nin sayılı hayvan barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakım Evi'nde incelemelerde bulundu.



"Buranın maskotu oldu"



Çocukların doyasıya eğlendikleri günde Başkan Gürün, Marmaris'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sol ön ve sağ arka bacağından tüfekle vurulduktan sonra tedavi altına alınan eşeğin durumu ile ilgili bilgi aldı. Gürün yaptığı açıklamada, "Tüm Muğlalılar olarak bu tesisle övünebiliriz. 2013'te başladığımız işlemler bitirildi ve 1,5 yıldır görev yapıyoruz. Bu tesisin fazlası var, eksiği yok. Buraya gelen hayvanlarımızın sahiplendirilmesi ve bu konuda bilinç oluşturulması lazım. Hayvanları sokağa bırakmamak gerekiyor. Biraz önce gördünüz. Eşeğimizi kurşunladılar. Tedavisi devam ediyor. Bizim maskotumuz olacak. Eğer burada uygun olursa veteriner arkadaşlarımız karar verecek. Burada doğal yaşamı içinde dolaşacak. Buranın bir maskotu haline gelecek" dedi.



"11 bin 440 hayvan tedavi edildi"



Gürün açıklamasının devamında, "Burada 37 Bin 348 metrekare alanımız var. Tesisimizde vatandaşlarımıza piknik yapma gibi imkanlar sunmak istiyoruz. Hayvanlarla zaman geçirmek isteyenler gelebilirler. Bu zamana kadar 1813 hayvanı sahiplendirdik. 11 Bin 440 hayvan tedavi edildi. Aşılanan hayvan sayısı ise 9 Bin 806. Kanun gereği hayvanı bulduğumuz yere geri bırakmak zorundayız. En büyük sorun ise karne hediyesi olarak alınan hayvanların tekrar sokağa bırakılması. Bu ailelerimiz buraya gelsinler. Buradan alsınlar, geçici olsa bile tekrar bize iade edebilirler" diye konuştu.



Osman Gürün hayvanları geri bırakmanın şehir içinde problemler ortaya çıkardığını belirterek, yasanın bir önce çıkarılmasını beklediklerini ifade ederek konuşmasını tamamladı. - MUĞLA