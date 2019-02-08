Son Dakika Haberleri: Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

36 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurulduğu iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurulduğu iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine bağlı Hacıevhat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki S. K., aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sonrası A.P isimli arkadaşı tarafından tüfekle vuruldu. Başına gelen kurşun sonucu ağır yaralanan S. K., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi duyan S.K'nin yakınları ve çok sayıda mahalle sakini hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis, jandarma ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Malkara İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan ve Malkara İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya da, hastaneye gidip olayla ilgili bilgi aldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

kavga, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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