Son Dakika Haberleri: Tüfekle vurulan kangal'ın ameliyat olması gerekiyor
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Tüfekle vurulan kangal'ın ameliyat olması gerekiyor

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurulan Kangal köpeğin bacağı, ameliyat edilmezse kesilecek.

Tüfekle vurulan kangal'ın ameliyat olması gerekiyor, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurulan Kangal köpeğin bacağı, ameliyat edilmezse kesilecek.
Havayolu çalışanı Erdem Bayram geçen Temmuz ayında işe gitmek için evinden çıktığı sırada bir köpeğin inleme sesini duydu. Sesin geldiği yere doğru yürüdüğünde de köpeğin sol bacağından yaralı olduğunu gördü. Bayram, köpeği hemen alıp, evine götürdü. Ancak aradan geçen 2 günün sonunda köpeğin bacağı şişmeye başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne götürülen köpeğin, çekilen röntgen filminde sol bacağından, yakın mesafeden tüfek ile vurulduğu ortaya çıktı.
Enfeksiyon tedavisi yardım severler sayesinde yaptırılan köpeğin acil tedaviye alınması, ardından da ameliyat edilmesi gerektiğinin belirtildiğini söyleyen Bayram, ameliyat için gerekli malzeme fiyatınin ise yaklaşık 7 bin TL olduğunu kaydetti. Erdem Bayram, köpeğin ameliyat edilememesi halinde bacağının kesilmek zorunda kalacağını söyledi.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
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