Tüfekle Vurulan Kartal Tedavi Altına Alındı

Bartın'da tüfekle vurulduğu belirlenen kartal tedavi altına alındı.

Bartın'da tüfekle vurulduğu belirlenen kartal tedavi altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Arıönü köyü'nde yaralı halde kartal bulan köy sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından kartal bulunduğu araziden alınarak Bartın merkezde faaliyet gösteren veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya getirildi. Kartal'ın yapılan muayenesinde kanadında saçma olduğu belirlendi. Avcılar tarafından vurulduğu düşünülen kartal yapılacak olan tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak. - BARTIN

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