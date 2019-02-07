Son Dakika Haberleri: Tüfekle Vurulan Kartal Tedavi Altına Alındı

Tüfekle Vurulan Kartal Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Bartın'da tüfekle vurulduğu belirlenen kartal tedavi altına alındı.

Tüfekle Vurulan Kartal Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Bartın'da tüfekle vurulduğu belirlenen kartal tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Arıönü köyü'nde yaralı halde kartal bulan köy sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından kartal bulunduğu araziden alınarak Bartın merkezde faaliyet gösteren veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya getirildi. Kartal'ın yapılan muayenesinde kanadında saçma olduğu belirlendi. Avcılar tarafından vurulduğu düşünülen kartal yapılacak olan tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:45 Kaynak: İHA

Jandarma, Bartın, Kartal, Güncel
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