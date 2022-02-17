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Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı - Son Dakika

Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı

17.02.2022 17:25
Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı

DENİZLİ'de, kanadından av tüfeğiyle vurulmuş olarak yaralı bulunup, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan kızıl şahin, yeniden doğaya bırakıldı.

DENİZLİ'de, kanadından av tüfeğiyle vurulmuş olarak yaralı bulunup, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan kızıl şahin, yeniden doğaya bırakıldı.

Sarayköy ilçesinde yaşayanlar, 1 Şubat'ta, uçamayan yaralı kızıl şahini buldu. Kızıl şahin, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kızıl şahinin av tüfeğiyle vurularak kanadından yaralandığının belirlenmesi üzerine veteriner hekimler, tedaviye başladı. Tedavisi 15 gün süren kızıl şahin, ölçümleri ve numaralandırılmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimi Elvan Alkaya, Büyükşehir Belediyesi olarak yaban hayatındaki hayvanları da tedaviyle tekrar yaşam alanlarına döndürmeye devam ettiklerini belirterek, "Merkeze getirilen kızıl şahinimizi tedavi altına aldık, rehabilite ettik. 15 gün burada kalan kızıl şahinimizi yeniden doğasına kavuşturduk" dedi.

Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı
Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı
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Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı - Son Dakika


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