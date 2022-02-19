Üye Girişi
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ - Son Dakika

SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ

19.02.2022 09:55

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle öldürüldü.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle öldürüldü. Hayvanseverlerin bulduğu 7 yavrusu başında bekleyen köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede hayvanseverler tarafından bakıma alındı.

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, yayla yolunda bulduğu bir sokak köpeği ve 7 yavrusuna sahip çıktı, evinin yakınında bir kulübede beslemeye başladı. Köpekleri beslemek için dün kulübeye giden Özdemir, anne köpeğin kanlar içerisinde yerde yattığını, 7 yavrusunun da başında beklediğini gördü. İhbar üzerine gelen jandarma ve veteriner ekipleri çevrede inceleme yaptı. Veterinere götürülen ölü köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma, pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen köpeğe kim ya da kimlerin ateş ettiğini araştırıyor.

YAVRU KÖPEKLER BAKIMA ALINDI

Yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede bakıma alındı. HAYKONFED Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'in annesi Pempe Özdemir'in (80) bakımını üstlendiği köpeklerin muayene ve aşıları da yapıldı. Pembe Özdemir, Ben yavru köpeklere torunlarım gibi bakacağım dedi.

'VİCDAN SAHİBİ OLUNMALI'

HAYKONFED Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, Yavru köpeklerimizi vurulan annelerinin başında beklerken bulduk. Çok üzgünüz. İnsanların vicdan sahibi olması lazım. Önüne gelen av tüfeği alamazsın. Psikolojik dengeleri ölçülüp ona göre ruhsat verilsin. Bu tür olaylar yaşansın istemiyoruz dedi.

SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ
SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ

YORUMLAR
500
Jandarmadan KADES tanıtımı Jandarmadan KADES tanıtımı Silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde 5 gram kokain bulundu Silahla yağmalama şüphelisinin üzerinde 5 gram kokain bulundu İzmir'de jandarmanın asayiş uygulamalarında aranan 56 şüpheli yakalandı İzmir'de jandarmanın asayiş uygulamalarında aranan 56 şüpheli yakalandı

Altınordu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:15 Bakırköy'deki çatışma ile ilgili sıcak gelişme! Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
10:09 Vakit gece yarısıydı, üstünü çıkardı, sadece iç çamaşırıyla kaldı! Sonra sokak sokak tur attı! O görüntü güvenlik kamerasına yakalandı
10:07 90 yaşındaki adam sokakta bir kadınla birlikte oldu! İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar
10:05 Estetik mucizesi! Mika Raun estetikle öyle değişti ki, takipçileri bile tanıyamadı
09:59 Skandala devam! Netflix belgeselinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak gösterildi!
09:51 Hırsızlık için girmişlerdi! Kendilerine polis süsü verdiler! Direnen ev sahibini önce kelepçelediler, sonra da katlettiler
09:48 Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti
09:39 Falyalı suikastı, Susurluk'un kilit ismi Erol Evcil'e kadar uzandı! Evcil'in koruması da Kıbrıs'taydı
09:29 Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!
09:27 Otomobil sahipleri merak ediyordu! İşte aracınızın neden çürüdüğünü anlatan video
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 10:26:39. #1.12#
SON DAKİKA: SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement