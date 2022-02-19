SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU, 7 YAVRUSU BAŞINDA BEKLEDİ - Son Dakika

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle öldürüldü. Hayvanseverlerin bulduğu 7 yavrusu başında bekleyen köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede hayvanseverler tarafından bakıma alındı.

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, yayla yolunda bulduğu bir sokak köpeği ve 7 yavrusuna sahip çıktı, evinin yakınında bir kulübede beslemeye başladı. Köpekleri beslemek için dün kulübeye giden Özdemir, anne köpeğin kanlar içerisinde yerde yattığını, 7 yavrusunun da başında beklediğini gördü. İhbar üzerine gelen jandarma ve veteriner ekipleri çevrede inceleme yaptı. Veterinere götürülen ölü köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma, pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen köpeğe kim ya da kimlerin ateş ettiğini araştırıyor.

YAVRU KÖPEKLER BAKIMA ALINDI

Yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede bakıma alındı. HAYKONFED Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'in annesi Pempe Özdemir'in (80) bakımını üstlendiği köpeklerin muayene ve aşıları da yapıldı. Pembe Özdemir, Ben yavru köpeklere torunlarım gibi bakacağım dedi.

'VİCDAN SAHİBİ OLUNMALI'

HAYKONFED Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, Yavru köpeklerimizi vurulan annelerinin başında beklerken bulduk. Çok üzgünüz. İnsanların vicdan sahibi olması lazım. Önüne gelen av tüfeği alamazsın. Psikolojik dengeleri ölçülüp ona göre ruhsat verilsin. Bu tür olaylar yaşansın istemiyoruz dedi.