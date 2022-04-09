TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI

09.04.2022 10:08

RİZE'de sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu yaralandı.

RİZE'de sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu yaralandı. Bir çocuğun da başında bekleyip, gözyaşı döktüğü köpek, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı. Jandarma, köpeği vuran kişiyi belirlemeye çalışıyor.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Yiğitler köyünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan köpek, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaralı köpeği Rize Belediyesi'nin hayvan rehabilitasyon merkezine getirdi. Veteriner hekimlerce tedaviye alınan hayvanın iyi olduğu belirtildi. Mahallenin maskotu olan sokak köpeğini yaralı gören çocuğun gözyaşlarını tutamadığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİDDET DE GÖRMÜŞ

Veteriner hekim Edanur Huylu, gerekli müdahalelerde bulunduklarını söyleyerek, Üstünde birkaç saçma vardı, ulaşabildiklerimizi aldık. Gerekli müdahaleyi, pansumanını yaptık. Şu an durumu iyi. Şiddet gördüğü için biraz korkmuş durumda. Sokak hayvanları hepimize emanet edilmiş canlar. Onların da birer canı olduğunu hepimiz biliyoruz, canları yanıyor. Onları koruyalım dedi.

Köpeğin tedavisi sürerken, jandarma da vuran kişiyi belirlemeye çalışıyor

TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI
TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI
TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI
TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI
TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI
TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI

YORUMLAR
500
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı Ukrayna'da Patlayıcı Temizlemede Köpekler Görev Başında Ukrayna'da Patlayıcı Temizlemede Köpekler Görev Başında

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI - Son Dakika


Son Dakika
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:25 Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
10:08 Bir kadın cinayeti daha: Bu kez yer Burdur! Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi av tüfeğiyle vurdu
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:45:27. #1.11#
SON DAKİKA: TÜFEKLE VURULAN KÖPEĞİN BAŞINDA AĞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement