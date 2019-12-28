Tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı - Son Dakika

Tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde altı köpek yavrusu, av tüfeğiyle vurulan annelerinin yanından ayrılmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde altı köpek yavrusu, av tüfeğiyle vurulan annelerinin yanından ayrılmadı.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Taşkesiği Mahallesi'ndeki sokakta yaralı köpek ve 6 yavrusunu buldu.

Görevliler tarafından barınağa getirilen sokak köpeği ameliyata alındı. Ameliyatla köpeğin kaburga kısmından yedi saçma çıkarıldı.

Köpek yavrularının tedavisi devam eden annelerinin yanından hiç ayrılmaması barınak görevlilerini duygulandırdı.

Veteriner hekim Osman Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, vücudundan saçmaları çıkarttıkları köpeğe antibiyotik tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Coşar, yavruların çok küçük olmasından dolayı annelerinin yanından ayrılmak istemediklerini dile getirdi.

Tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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Antalya'da tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı
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