Tüfekle vurulan köpek, tedavi altında alındı - Son Dakika
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Tüfekle vurulan köpek, tedavi altında alındı

6 saat önce

ANTALYA'da, yavrularının yanında av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeğin kaburgasından 7 saçma çıkarıldı.

Tüfekle vurulan köpek, tedavi altında alındı, System.String[]

ANTALYA'da, yavrularının yanında av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeğin kaburgasından 7 saçma çıkarıldı. Tedaviye alınan köpeğin yavruları ise, annelerinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, ihbar üzerine gittikleri Akseki yolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında, yol kenarında av tüfeğiyle vurulan yaralı sokak köpeği ve yanında 2 aylık olduğu tahmin edilen 6 yavrusuyla karşılaştı. Görevlilerce barınağa getirilen köpek, veteriner hekim Osman Coşar ve veteriner teknikeri Ebru Özden tarafından hemen ameliyata alındı. Köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken, kaburga kısmından 7 adet saçma çıkarıldı. Ameliyatın ardından bahçeye çıkarılan köpeğin yanından 6 yavrusu ayrılmadı. Yavru köpekler, barınak görevlileri tarafından beslendi.Veteriner hekim Osman Coşar, perşembe günü vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri yerde av tüfeğiyle silahla vurulmuş yaralı bir köpek ve 6 yavrusuyla karşılaştıklarını belirterek, barınağa getirdikleri 2 yaşındaki melez sokak köpeğini  tedaviye aldıklarını söyledi. Köpeğin kaburga üstüne ateş edildiğini anlatan Osman Coşar, "Ameliyatta, kaburga üstünden 7 adet saçma çıkarttık. Operasyon bölgesini dikişle kapattık. Gerekli antibiyotikleri ve gerekli tedavilerini yaptık. Şu anda durumunu takip ediyoruz. Sağlık durumu çok iyi" dedi.


Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
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