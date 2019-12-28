Tüfekle vurulan köpek, tedavi altında alındı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yavrularının yanında av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeğin kaburgasından 7 saçma çıkarıldı. Tedaviye alınan köpeğin yanından yavruları ayrılmadı.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, ihbar üzerine gittikleri Akseki yolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında, yol kenarında av tüfeğiyle vurulan yaralı sokak köpeği ve yanında 2 aylık olduğu tahmin edilen 6 yavrusuyla karşılaştı. Görevlilerce barınağa getirilen köpek, veteriner hekim Osman Coşar ve veteriner teknikeri Ebru Özden tarafından hemen ameliyata alındı. Köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken, kaburga kısmından 7 adet saçma çıkarıldı. Ameliyatın ardından bahçeye çıkarılan köpeğin yanından 6 yavrusu ayrılmadı. Yavru köpeklerin barınak görevlileri tarafından karınları doyuruldu.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner hekimi Osman Coşar, perşembe günü vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri yerde av tüfeğiyle silahla vurulmuş yaralı bir köpek ve 6 yavrusuyla karşılaştıklarını belirterek, barınağa getirdikleri 2 yaşındaki melez sokak köpeğini hemen tedaviye aldıklarını söyledi. Köpeğin kaburga üstüne ateş edildiğini anlatan Osman Coşar, Ameliyatta kaburga üstünde 7 adet saçma çıkarttık. Operasyon bölgesini dikişle kapattık. Gerekli antibiyotikleri ve gerekli tedavilerini yaptık. Şu anda durumunu takip ediyoruz. Sağlık durumu çok iyi dedi.