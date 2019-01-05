Tüfekle Vurulan Koruma Altındaki Keçi İçin Seferber Oldular
42 dakika önce
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini boynundan tüfekle vurdu.
TUNCELİ'nin Pülümür
ilçesinde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini boynundan tüfekle vurdu. Askerler ve köylüler ise pansuman yapıp müdahale ettikleri yaralı keçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Erzincan
sınırındaki Pülümür'ün Mutu köyünde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini tüfekle vurdu. Boyun bölümüne isabet eden saçmalarla yaralanan dağ keçisini gören asker ve köylüler, seferber oldu. Kaçak avlananlar araçla kaçarken, olay yerindeki kişiler, keçiden gelen kanı durdurmak için boynunu sargı beziyle sardı. Askerler kurtarmak için zamanla yarıştıkları keçiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı keçi, tedavi edilmek üzere ameliyata alındı. Kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:14 Kaynak: DHA
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