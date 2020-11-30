Tüfekle vurulan Paşa sağlığına kavuştu - Son Dakika

Tüfekle vurulan Paşa sağlığına kavuştu

30.11.2020 12:16
Tüfekle vurulan Paşa sağlığına kavuştu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Tarsus'un Kenzin Mahallesinde geçen günlerde tüfekle vurularak yaralanan ve Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından tedavi edilen Paşa isimli köpek iyileşerek, sahibi olan çocuğa kavuştu.

MERSİN (İHA) – Tarsus'un Kenzin Mahallesinde geçen günlerde tüfekle vurularak yaralanan ve Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından tedavi edilen Paşa isimli köpek iyileşerek, sahibi olan çocuğa kavuştu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kenzin Mahallesinde geçen günlerde bir köpeğin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını alan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon ekipleri, hemen harekete geçmişti. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, yaralı köpeğe ulaşmak için arama çalışması başlatan ekipler, iki hayvansever gencin eşliğinde yaptıkları arama sonucunda, acı içinde kıvranan ve korkudan bir evin giriş kısmına sığınan Paşa isimli köpeğe ulaşmayı başarmıştı.

Ekipler, Golden cinsi Paşa'yı acil müdahalede bulunmak ve tedavisini yapmak üzere Geçici Hayvan Bakım Evine nakletmiş, burada belediye veterineri tarafından yapılan muayenede vücudunun çeşitli yerlerinde saçma yaralarına rastlanmıştı. Paşa uygulanan tedavinin ardından eski sağlığına kavuştu.

Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, iyileşmesinin ardından Paşa'yı yaşama alanı olan Kenzin Mahallesine götürüp, onu çok seven ve bakan çocuğa teslim ettiler. Köpeğine geri kavuşmanın sevincini yaşayan çocuk, onu çok sevdiğini ifade ederek Paşa'yı tedavi eden belediye görevlilerine teşekkür etti. - MERSİN

Tüfekle vurulan Paşa sağlığına kavuştu
Tüfekle vurulan Paşa sağlığına kavuştu

Rehabilitasyon Merkezi, Tarsus Belediyesi, Rehabilitasyon, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüfekle vurulan Paşa sağlığına kavuştu - Son Dakika


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