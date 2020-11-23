Tüfekle vurulan sokak köpeği Paşa, tedaviye alındı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafında tüfekle vurulan 'Paşa' isimli sokak köpeği, tedaviye alındı.

Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Kenzin Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir köpeğin tüfekle yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa süre içinde Kenzin Mahallesi'ne giden ekipler, köpeği aramaya başladı. Mahallede yaşayan 2 hayvansever gencin de yardımıyla yoğun çalışma yürüten ekipler, korkudan bir evin giriş kısmına sığınan Paşa isimli sokak köpeğine ulaştı.

Acil müdahalede bulunmak ve tedavisi yapılmak üzere Geçici Hayvan Bakım Evi'ne nakledilen Paşa, veteriner hekim Mehmet Demir tarafından muayene edildi. Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinde saçma yaraları edildi. Paşa, yeniden sağlığına kavuşması için tedaviye alındı.