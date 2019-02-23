Tüfekle Vurulmuş Halde Bulunan Kedi Kurtarılamadı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle bacaklarından vurulmuş halde yol kenarında bulunan kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle bacaklarından vurulmuş halde yol kenarında bulunan kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayadibi köyünde yaşayan 17 yaşındaki Elvan Çaylı evden gezmeye çıktığında yol kenarında yatan kedi ile karşılaştı. Kedinin canlı olup olmadığını kontrol eden Çaylı, hayvanın ön ve arka bacaklarına birçok saçmanın isabet ettiğini gördü. Genç kızın tedavi ettirmek için veterinere götürdüğü kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kediyi yolda bulduğunda ön ve arka bacaklarına isabet eden saçmalardan dolayı büyük yaralar olduğunu ve kedinin can çekiştiğini belirten Elvan Çaylı, "İlk işimiz kediyi veterinere getirmek oldu. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kedi kurtarılamadı. Çok üzüldük. Bunu yapan insan olamaz, umarım bu caniliği yapanlar cezasını çeker" dedi. - KARABÜK

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