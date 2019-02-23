Son Dakika Haberleri: Tüfekle Vurulmuş Halde Bulunan Kedi Kurtarılamadı

Tüfekle Vurulmuş Halde Bulunan Kedi Kurtarılamadı

11 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde, tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan kedi öldü.

Tüfekle Vurulmuş Halde Bulunan Kedi Kurtarılamadı, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde, tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan kedi öldü.

Yenice ilçesinde yaşayan Elvan Çaylı, ilçe çıkışında yerde hareketsiz yatan bir kedi buldu. Kedinin yaralı olduğunu fark eden Çaylı, hayvanı veteriner kliniğine götürdü.

Tüfekle vurulduğu belirlenen kedi, tedavi altına alındı.

Bir gün yaşama tutunabilen kedi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:00 Kaynak: AA

Karabük, Yenice, Güncel
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