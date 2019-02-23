Tüfekle Vurulmuş Halde Bulunan Kedi Kurtarılamadı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan kedi öldü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan kedi öldü.



Yenice ilçesinde yaşayan Elvan Çaylı, ilçe çıkışında yerde hareketsiz yatan bir kedi buldu. Kedinin yaralı olduğunu fark eden Çaylı, hayvanı veteriner kliniğine götürdü.



Tüfekle vurulduğu belirlenen kedi, tedavi altına alındı.



Bir gün yaşama tutunabilen kedi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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