Tüfekle vurulmuş olarak hastaneye bırakılan şahıs öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle vurulmuş olarak hastaneye bırakılan şahıs öldü - Son Dakika

Tüfekle vurulmuş olarak hastaneye bırakılan şahıs öldü

6 saat önce

Karaman'da av tüfeğiyle vurulduktan sonra hastaneye otomobille getirilerek bırakılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tüfekle vurulmuş olarak hastaneye bırakılan şahıs öldü, System.String[]

Karaman'da av tüfeğiyle vurulduktan sonra hastaneye otomobille getirilerek bırakılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakabaşı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler av tüfeği ile kalbinin altından tek kurşunla vurulan Mehmet Demirhan'ı (46) bırakarak ayrıldı. Şahısta silah yarası olduğunu gören hastane görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Ağır yaralı olan Demirhan ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Demirhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olaydan sonra özel hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, Demirhan'ı hastaneye bırakarak ayrılan otomobilin plakasını tespit etti. Polis, şahsın nerede ve kim tarafından vurulduğunu tespit edebilmek için çok yönlü soruşturma başlattı. - KARAMAN

Mehmet Demirhan, Karaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu
Bayrampaşa'da palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 06:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüfekle vurulmuş olarak hastaneye bırakılan şahıs öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]