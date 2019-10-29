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Tüfekle vurulmuş yaralı şahin bulundu

1 saat önce

Tüfekle vurulmuş yaralı şahin bulunduGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber tarlasında çalışan işçiler tarafından tüfekle vurulduğu tahmin edilen yaralı şahin bulundu.

Tüfekle vurulmuş yaralı şahin bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber tarlasında çalışan işçiler tarafından tüfekle vurulduğu tahmin edilen yaralı şahin bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi İncegedik Mahallesi'ndeki biber tarlasında çalışan Süleyman Kılıç yağan yağmur nedeniyle toplanan biber çuvallarından tarlada unutulan olup olmadığını kontrol ettiği esnada tarlata bir şahin gördü. Uçamadayan hayvanı eline almak isteyen Süleyman Klıç, yaralı hayvanın saldırmak istemesi üzerine önce tarla sahibine sonra da jandarmaya haber verdi.Yaralı şahin olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeli tarafından alınarak, ilk tedavisi yapıldı. Kızıl şahin olduğu belirlenen yaralı hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Tarla sahibi Bekir Özpolat "Tarlada çalışan arkadaşımız bulmuş. Yaralı hayvanı görünce hemen bana ve yetkililere haber verdi. Hiç vakit kaybeden bölgeye gelen ekipler, bu yaralı hayvanı alarak, müdahale etti. İnşallah yaşar, bu hayvan da can, doğanın bir parçası" diye konuştu.

Tüfekle vurulmuş yaralı şahin bulundu

Gaziantep, İslahiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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