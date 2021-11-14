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TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI - Son Dakika

TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI

14.11.2021 11:29

SAMSUN'da geçen yıl 6 aylıkken tüfekle vurulup, ön bacakları kesilen Pamuk isimli köpeğe protez bacak takıldı.

SAMSUN'da geçen yıl 6 aylıkken tüfekle vurulup, ön bacakları kesilen Pamuk isimli köpeğe protez bacak takıldı. 1 yıldır Pamuk'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim Ateş Barut, Pamuk'u yaralarını tedavi ettiklerini ve ön bacaklarına protez ürettirdiklerini belirterek, Pamuk günün belli günlerini protez ile geçiriyor ama çok mutlu bir hayvan protezsizde çok güzel idare ediyor. Biz artık onu bize getiren derneğe HAYTAP'a iade edeceğiz dedi.

Olay, Samsun 'un Havza İlçesi'nde geçen yıl 17 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre, 6 aylıkken Golden Retriever Melezi Pamukun ön bacakları kesik halde bulundu. Pamuk, hayvanseverler tarafından özel bir veteriner kliniğinde tedavi altına alınırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda Pamuk'un ateşli silahla yaralandığı, ardından bacaklarının kesildiği tespit edildi. Pamuk daha sonraki süreçte Samsun'dan tedavi amacıyla İstanbul'a getirilerek Levent'te bulunan özel bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA MARUZ KALIYOR VE HER İKİ ÖN BACAĞI KOPUYOR

1 yıldır Pamuk'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim Ateş Barut, Pamuk'un Türkiye'deki hayvana şiddet problemlerinin, sorunlarının, suçlarının en önemli temsilcilerinden biri haline geldiğini söyledi. Hekim Barut, Bizim onunla tanışmamız yaklaşık 1 yıla yaklaşıyor. Hikayesini tabi artık tüm Türkiye biliyor. Maalesef yaşadığı köyde önce ateşli silah yaralanmasına maruz kalıyor ve her iki ön bacağı kopuyor. Sahipleri onu bu şekilde görünce tıbbi olmayan yöntemler ile bacaktan kalanları balta ile keserek ampute ediyorlar. Kendi tıbbi olmayan yöntemler ile kesiyorlar ve koli bandı ile bantlıyorlar. Pamuk'u görenler Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) ulaşıyorlar. HAYTAP'ta onu önce çevredeki en teşkilatlı bir veteriner hekime götürüyorlar. Onlar da acil müdahalelerini yapıyorlar ondan sonra da Pamuk bize geliyor dedi.

PAMUK'UN ÖN BACAKLARINA PROTEZ ÜRETTİRDİK

Barut, Pamuk gerçekten çok önemli bir sembol. Biz geldiği zaman onun bu kopmuş bacaklarını opere (ameliyat) ederek, onu en azından protez kullanılır halde getirmeye çalıştık. Kalan kemik parçalarını temizledik. Çok ciddi açık yaraları vardı, onları tedavi ettik. Bütün yaraları kapandı. Tabi bu süreçte onun insanlara güvenmesini sağlamaya çalıştık. Ona bol bol sevgi verdik, belki verebildiğimiz medikal bakımdan çok daha fazlası buydu. Bir çeşit rehabilite etmeye çalıştık ve sonra protez ürettirdik. İnsanlar için protez üreten bir firmadan destek aldık ve onun ön bacaklarına protez ürettirdik. Pamuk günün belli günlerini protez ile geçiriyor ama çok mutlu bir hayvan, protezsizde çok güzel idare ediyor. Hiçbir açık yarası yok, kısmen kullanabildiği protezleri var. Ama protezsiz bile çok mutlu yani. Biz artık onu bize getiren derneğe HAYTAP'a iade edeceğiz. Onlar da artık onun için en güzel kararı verecektir ifadelerini kullandı.

İLK BAŞTA KİMSEYE KENDİSİNİ DOKUNDURMUYORDU. HERKESİ ISIRIYORDU, İNANILMAZ TEPKİLİYDİ.

Olayın bir de travma boyutu olduğunu belirten Barut şunları şöyledi Her köpeğin bir psikolojisi var. Hem köpek bir birey, onun maruz kaldığı bu olaydaki travmalarda çok önemli. İlk başta kimseye kendisini dokundurmuyordu. Herkesi ısırıyordu, inanılmaz tepkiliydi. Hem canı yanıyordu, hem çok ağrısı vardı, hem insanlardan çok büyük bir korkmuşluğu vardı. Bir anksiyetesi vardı ama şu anda görüyorsunuz çok sevimli bir köpek haline geldi tekrar. Hala yabancıları sevmiyor, hala yabancılardan tedirgin oluyor. Onlarla karşılaştığında kendisini savunma ihtiyacı duyuyor.

RUHUNU DA İYİLEŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise Biz HAYTAP olarak Pamuk'la ilgili süreci vurulmasından haberimiz olduğundan itibaren, hastaneye sevkini tedavisini şeklinde bütün sürecini takip ediyoruz ve aynı zamanda tabi yasal sürecimizde devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki yaşamı da HAYTAP ile birlikte devam ediyor olacak. Pamuk en kötü travmayı yaşadığı için maalesef psikolojik olarak biraz agresif, agresyon gösterebiliyor. Fakat tabi ki burada klinikte tedavi aşamasında sağ olsun klinikteki arkadaşlar da olsun hekimler de olsun onun bu psikolojik sürecinde de destek oldular. Bizler de tamamen Pamuk'un psikolojisinin düzelmesi adına HAYTAP ablaları ve abileri olarak onun yanında olup onun ruhunu da iyileştireceğimize inanıyoruz diye konuştu.

TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI
TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI

Hayvan Hakları Federasyonu, Veteriner, Samsun, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜFEKLE VURULUP BACAKLARI KESİLEN PAMUKA PROTEZ TAKILDI - Son Dakika
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