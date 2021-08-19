Son dakika gündem: KAYINPEDERİN, TÜFEKLE YARALADIĞI ESKİ DAMADINI KOVALAMASI KAMERADA - Son Dakika

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ÇORUM'da Cemali E. (35), boşandığı eşi E.S.?nin (34) evinde çıkan tartışmada evden kaçtığı sırada sokakta kendisini kovalayan eski kayınpederi Temel S.'nin (57) av tüfekli saldırısında kolundan yaralandı. Kayınpederin, eski damadını elinde tüfekle kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir süre önce Cemali E.?den boşanan E.S. ailesinin evine taşındı. Baba Temel S., ile birlikte yaşamaya başlayan E.S'nin eski eşi Cemali E., konuşmak için eski eşinin bulunduğu eve geldi. Eve gelen eski damat ile kayınpeder karşılanınca taraflar arasına tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Cemali E., olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada baba Temel S., elindeki av tüfeğiyle kovaladığı Cemali E.?ye sokakta ateş açtı. Cemali E., koluna isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cemali E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU'

Bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba Temel S.?yi gözaltına aldı. Baba ve kızı verdikleri ifadede, Cemali E.?nin sürekli kendilerini rahatsız ettiğini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma süreken, eski kayınpederin, eski damadını elinde tüfekle kovaladığı anlar da binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.