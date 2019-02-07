Son Dakika Haberleri: Tüfekle Yaralama Şüphelisi Adliyede

Tüfekle Yaralama Şüphelisi Adliyede

1 saat önce

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Tüfekle Yaralama Şüphelisi Adliyede, System.String[]
Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu A.S.(36) bacağından ve yüzünden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.S., tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.S.(24) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan G.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

İlkadım, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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