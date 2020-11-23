Tüfekle yaralanan köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı - Son Dakika

Tüfekle yaralanan köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı
23.11.2020 13:07
Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeği ile vurularak yaralanmış halde bulunan sokak köpeği, belediye ekiplerince tedavi altın alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeği ile vurularak yaralanmış halde bulunan sokak köpeği, belediye ekiplerince tedavi altın alındı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Kenzin Mahallesinde akşam saatlerinde bir köpeğin tüfekle yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan ekipler, uzun süren aramalar sonunda yaralı köpeği, sığındığı bir evin girişinde acı içinde kıvranırken buldu. Geçici Hayvan Bakım Evine nakledilen 'paşa' isimli köpek, veteriner Hekim Mehmet Demir tarafından muayene edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde saçma yaraları tespit edilen köpek, tedavi altına alındı. - MERSİN
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