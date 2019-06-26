Son Dakika Haberleri: Tüfekle yaralanan peçeli baykuş tedavi edildi
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Tüfekle yaralanan peçeli baykuş tedavi edildi

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kırsal alanda tüfekle vurulmuş halde bulunan peçeli baykuş tedavi edildi.

Tüfekle yaralanan peçeli baykuş tedavi edildi, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde kırsal alanda tüfekle vurulmuş halde bulunan peçeli baykuş tedavi edildi.

Gökçeören Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdem, mahalle sakinlerinin yaralı halde bulduğu peçeli baykuşu Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Veteriner hekim Bahtiyar Akduman tarafından ilk tedavisi yapılan baykuş daha sonra Çevre Orman İl Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Muhtar Erdem, yaptığı açıklamada, kuşun kendisine getirildiğinde çok kötü durumda olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Yaptığımız ilk incelemede kanadından ve göğsünden saçma yarası aldığını gördük. Biz de gerekli tedavisinin yapılması amacıyla Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim ettik. İlk tedavisini yapılmasının ardından, karnını doyurdular ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verildi. Nesli tükenmekte olan peçeli baykuş olduğu bilgisini aldık. Vatandaşlarımızın, avcılarımızın bu tür kuşlara karşı daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Zabıta Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.
Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu da peçeli baykuşun avcılar tarafından tüfekle vurulduğunun belirlendiğini ifade ederek "Veteriner hekimimiz tarafından ilk bakımları yapıldıktan sonra Çevre Orman İl Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz sonucunda kendilerine teslim etmiş bulunmaktayız." bilgisini verdi.
Ulu, ilçe sınırları içerisindeki sulama göletleri çevresindeki yabanıl hayata zarar veren kişilerin olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını aktararak bu konuda halkı duyarlı olmaya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:30 Kaynak: AA
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