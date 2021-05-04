Tüfekle yılanı vurmak isterken, 4 çocuğunu yaraladı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, evin çatısındaki yılanı öldürmek için ateş açan N.E.'nin av tüfeğinden çıkan saçmalar, bahçedeki 4 çocuğuna isabet etti. Yaralanan çocuklar, hastaneye kaldırılırken, N.E. ise gözaltına alındı.

Olay, gece Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. N.E., iddiaya göre, oturduğu evin çatısında 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Yılanı öldürmek için evdeki av tüfeğini alan N.E., peş peşe ateş etti. N.E.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada evin bahçesinde bulunan çocukları M.E., M.N.E., R.N.E. ve D.E.'ye isabet etti. Yaralanan çocuklar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. N.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.