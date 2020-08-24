Tüfekli ve sopalı incir nöbeti tutuyorlar - Son Dakika

Tüfekli ve sopalı incir nöbeti tutuyorlar

Tüfekli ve sopalı incir nöbeti tutuyorlarAYDIN'ın Germencik ilçesinde, geçiminin büyük bir kısmını incirden karşılayan üreticiler, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle bahçelerinde ve sergilerinin başında gece gündüz sopa ve tüfekli nöbet tutmaya başladı.

Tüfekli ve sopalı incir nöbeti tutuyorlar

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, geçiminin büyük bir kısmını incirden karşılayan üreticiler, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle bahçelerinde ve sergilerinin başında gece gündüz sopa ve tüfekli nöbet tutmaya başladı.

Aydın ve ilçesi Germencik'te ağustos ayı ile başlayan kuru incir sezonu eylül ayı sonuna kadar sürüyor. Üreticiler, topladıkları incirlerini kurumaya bırakırken, hırsızlarla da başı dertte. Topladıkları incirleri bahçelerinde ve seralarında kurutmaya çalışan üreticilerden son 20 günde 150 kadarının 1 ile 5 çuval arasında inciri çalındı. Bunun üzerine üreticiler büyük bölümü motosikletli hırsızlardan incirlerini korumak için gece, gündüz sopa ve tüfekli nöbete başladı. Üreticinin kalitesine göre kilosunu toptan 20 liraya sattığı incirleri çalan hırsızların yarı fiyatının bile altında bir rakama sattığını belirten üreticiler, emeklerini çalan bu kişilerin yakalanıp, hak ettikleri cezaların verilmesini istiyor.

'25 MİLYONLUK ZARAR OLUYOR'

İncir üreticisi Tansel Önder, "Kuru incir sezonu başlamasıyla, hırsızlıkta başladı. Bunun bir çete işi olduğunu düşünüyoruz. Organize bir yapı içerisinde çalışıyorlar. Çaldıkları kuru incirleri, önceden belirledikleri depolara götürüp, satıyorlar. İnciri alanlar sahte müstahsil makbuzlarıyla sistemin içine sokuyorlar. İncirin toptan fiyatı kilosu 20 lirayken, bunlar kilosu 7-8 lira gibi işletmelere satıyorlar. Üreticiler, mağdur. Çiftçiler arazisine gitmekten çekiniyor. Hırsızlık malı alan işletmelerin tespit edilip, üzerine gidilmesi halinde bu hırsızlık çetesinin üyelerinin tamamı yakalanacaktır" diye düşünüyorum.

'36 BİN İNCİR ÜRETİCİSİ 40 KİŞİYE MAHKUM OLUYOR'

Arazilerine serdikleri incirlerin başında nöbet tutmak zorunda olduklarını belirten Önder, "Arazilerimizin tamamı tel örgülerle çevrilmiş durumda. Ancak, tel örgüleri kesip giriyorlar. Açıkçası hırsızı yakalamak değil, kaçırmak peşindeyiz. Hırsızla karşı karşıya gelecek bir kolluk gücümüz yok. En azından orada olduğumuzu gösterip, incirlerimizin çalınmasını önlemeye çalışıyoruz. Çalıntı malları alan işletmelerin üzerine gidildiğinde, konu çorap söküğü gibi çözülecektir. Birde çalıntı incirlerin taşınmasında kullanılan plakasız motosikletler var. Bunlarında gerekli birimler tarafından acilen toplanması lazım. 36 bin incir üreticisi tahmini 40 kişiye mahkum olmuş durumda. Bu bizim toplumumuza hiç yakışmıyor" diye konuştu.

'GELİRLERSE KARŞILIĞI ELİMİZDE'

Elinde sopayla nöbette olan Güngör İnanç, "İncirlerimizin çalınmaması için 24 saat nöbet tutuyoruz. Hırsızlardan bezdik. Gece ve gündüz bize de soluk yok. Hırsızlardan kurtulmak için çareyi nöbet tutmakta bulduk. Elimizde sopa ve yeri geldiğinde tüfekle bekliyoruz" diye konuştu.

'İKİ AY BOYUNCA NÖBETTEYİZ'

Üreticilerden Halil Çetinkaya, "Bir yıl boyunca incir sezonunun yüzüne bakarak ailemizin geçimini sağlıyoruz. Ancak incir üreticisi son yıllarda hırsızlık nedeniyle çok mağdur durumdadır. Ağustos ayının başlarında incir bahçelerine taşınıyoruz. Hırsızlığa karşı eylül ayının sonuna kadar nöbetteyiz. Son günlerde ise hırsızlık tavan yaptı. Adeta organize bir suç haline geldi. 2 gün önce bana ait 15 dönüm incir bahçesindeki ağaçlarının dibinin toplandığını gördüm. Biz üretiyor ve emek sarf ediyoruz. Ancak hırsızlar tarafından emeğimiz çalınıyor. Yetkililerden yardım ve destek istiyoruz. Malımızı koruma adına kimse gece uyku uyumuyor. Ne yazık ki hırsızlığın önü alınmıyor ve engellenemiyor" diye konuştu.

Tüfekli ve sopalı incir nöbeti tutuyorlar

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüfekli ve sopalı incir nöbeti tutuyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz         
15:47
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi         
15:13
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu         
14:30
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını         
13:42
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar         
13:32
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada         
10:15
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar         
09:56
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var         
09:17
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 19:29:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüfekli ve sopalı incir nöbeti tutuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei