Son Dakika Haberleri: Tüfenkçi, Belediye Başkanı Kutlu ile Bir Araya Geldi

Tüfenkçi, Belediye Başkanı Kutlu ile Bir Araya Geldi

40 dakika önce

AK Partinin Adıyaman'daki aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, beraberindeki heyet ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Tüfenkçi, Belediye Başkanı Kutlu ile Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Partinin Adıyaman'daki aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, beraberindeki heyet ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Adıyaman'a gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, beraberinde AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kutlu'ya görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi Tüfenkçi, AK Partinin Adıyaman'da daha da güçlü olması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kutlu ise siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyerek, Süleyman Kılınç'ın ve diğer ilçe ve belde adaylarının yerel seçimlerden büyük bir zaferle ayrılacağına inandığını ve kendisinin de bu süreçte elinden geleni yapacağını belirtti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Hüsrev Kutlu, Adıyaman, Güncel
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