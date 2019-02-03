Son Dakika Haberleri: Tüfenkci'den Başkan Eser'e Taziye Ziyareti

Tüfenkci'den Başkan Eser'e Taziye Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, annesi vefat eden Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser'i ziyaret ederek, baş sağlığı diledi.

Tüfenkci'den Başkan Eser'e Taziye Ziyareti, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, annesi vefat eden Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser'i ziyaret ederek, baş sağlığı diledi.

Milletvekili Tüfenkci, Eser'i makamında ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Tüfenkci, daha sonra beraberindeki Eser, AK Parti Darende Belediye Başkan adayı İsa Özkan ve vatandaşlarla Darende Belediyesince alınan vakumlu yol süpürme aracını inceledi.

Açılışın ardından konuşan Tüfenkci, ilçede bir bayrak değişimi yaşanacağını belirtti.

Tüfenkci, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını dile getirdi.

Başkan Eser de ziyaretinden dolayı Milletvekili Tüfenkci'ye teşekkür etti, kendilerinin sayesinde bu aracı aldıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:38 Kaynak: AA

Malatya, Süleyman Eser, Darende, Milletvekili, Güncel
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