Tüfenkci'den Başkan Eser'e Taziye Ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci
, annesi vefat eden Darende
Belediye Başkanı Süleyman Eser
'i ziyaret ederek, baş sağlığı diledi.
Milletvekili Tüfenkci, Eser'i makamında ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Tüfenkci, daha sonra beraberindeki Eser, AK Parti Darende Belediye Başkan adayı İsa Özkan
ve vatandaşlarla Darende Belediyesince alınan vakumlu yol süpürme aracını inceledi.
Açılışın ardından konuşan Tüfenkci, ilçede bir bayrak değişimi yaşanacağını belirtti.
Tüfenkci, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını dile getirdi.
Başkan Eser de ziyaretinden dolayı Milletvekili Tüfenkci'ye teşekkür etti, kendilerinin sayesinde bu aracı aldıklarını kaydetti.