Tüfenkci'den hizmet vurgusu - Son Dakika

Tüfenkci'den hizmet vurgusu

22.11.2020 10:33
Tüfenkci'den hizmet vurgusu, System.String[]

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AkParti'nin ülkeye sadece hizmet etmediğini belirterek, "Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 18 yılda AK Parti'nin bu memlekete bıraktığı izleri görürsünüz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AkParti'nin ülkeye sadece hizmet etmediğini belirterek, " Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 18 yılda AK Parti'nin bu memlekete bıraktığı izleri görürsünüz" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, Malatya'daki temasları kapsamında Arapgir İlçesi'ni ziyaret ederek, ilçe teşkilatı, partililere ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Arapgir İlçe Teşkilatı ve partililerle bir araya gelen Tüfenkci, AK Parti Arapgir İlçe Teşkilatı'nın ilçeyi 2023 ve 2024'e taşıyacağını ifade ederek, "Öncelikle Arapgir'de belediyeyi kazanma noktasında gayretini gösterecek. Arapgir, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de her zaman reisinin yanında oldu, olmaya da devam edecek. Sizler bu gönül köprülerini oluşturarak, inanıyorum ki o köprülerde sağlam ilişkilerle oyumuzu da artırarak çıkacağız" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden buyana millete hizmet ettiğini belirtiren Milletvekili Tüfenkci, Ak Parti'nin sadece hizmet etmediğini, ülkenin her yerinde kalıcı izler bıraktığını kaydetti. Tüfenkci, "Biz, hizmet partisiyiz. Tabii sadece hizmet etmiyoruz, eserlerimizi ortaya koyuyoruz, eserlerimizle övünüyoruz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 18 yılda AK Parti'nin bu memlekete bıraktığı izleri görürsünüz. Yolları, hastaneleri, fabrikaları, barajları, demiryollarını, havalimanlarını görürsünüz. Biz iktidara gelmeden önce Türkiye'de 26 havaalanı vardı bugün 56 havaalanına çıktı. Bugün üniversite sayısı 170'ten 376'ya ulaştı. Türkiye'de her yerde AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın eserlerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan hizmetleri de hatırlatan Tüfenkci, "AK Parti olarak sıkamayacağımız el, bakamayacağımız yüz yok. Herkese ve her kesime bir şekilde dokunduk, onların sorunlarını çözmeye çalıştık. Milletle beraber yol yürüdük, yürümeye çalıştık. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Biz millete hizmetkar olmaya geldik.' Teşkilatlarımızda bu işe gönüllü olarak hizmet etmeye geldi. Bizlerde milletimize hizmet ederek, yolumuza devam etmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Türkiye'de ciddi anlamda hükümete ve ekonomiye saldırılara da dikkat çekerek, "Döviz kuru üzerinden kıyametler koparmaya, bu milleti diz çöktürmeye çalıştılar ama Allah'a hamdolsun alınan tedbirlerle döviz kurları düşmeye başladı. En önemlisi de biz ülkemizin menfaatlerini korumak için sadece yurt içinde terörle mücadele etmiyoruz, yurt dışında da terörle mücadele ediyoruz. Haklarımızı korumak için 'Mavi Vatan'dan tutunda Libya'ya, Suriye'den Irak'a, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında Ermenilere karşı mücadelemizi veriyoruz. Türkiye'nin haklarını koruma noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Tüfenkci, "Dün başka, bugün başka söyleyen bir genel başkanımız yok" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Tüfenkci, "Kılıçdaroğlu, yapmış oldukları Anayasa çalışmalarını bile unutmuşa benziyor. Allah'tan kayıtlar var. Orada kimlerle ne çalışmalar yaptıklarını, kimlerle ne ortaklıklar yaptığını ve bunu kamuoyundan niye gizlemek zorunda kaldıklarını da millet iyi görüyor. Biz, milletimize anlattığımız sürece, milletimizde onlardan hesap sormaya devam edecek. Arapgir'de bu dönem yerelde muhalefetteyiz. Yapılmayanları sorgulayan, yapılması noktasında talep kar olan ve bu anlamıyla da çözüm öneren bir parti konumundayız. Belediyenin eksikliğini duyuyoruz çünkü AK Parti belediyesi olsaydı bu hizmetleri ikiye, üçe katlayarak devam edecekti ama milletimiz müsterih olsun, bizler her zaman sizlerin yanındayız. Allah'ın izniyle belediyenin bıraktığı boşluğu da biz hükümetimiz eliyle dolduracağız. İlçede TOKİ'yle ilgili çalışmamız var. Geçen geldiğimizde söz vermiştik, Arapgir yolunun 2021'de proje ihalesini yaptıracağız, 2022'de de yatırıma aldırmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci'den hizmet vurgusu
Tüfenkci'den hizmet vurgusu
Tüfenkci'den hizmet vurgusu

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci'den hizmet vurgusu - Son Dakika


Son Dakika

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