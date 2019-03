Tüfenkci'den Kenevir Açıklaması

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, " Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız kenevir ile ilgili çalışma başlattığında esasında 18 il belirlenmişti ama biz Malatya'da bu işin eskiden beri yapıldığını ve Malatya'nın da olması gerektiğini ifade...

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, " Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız kenevir ile ilgili çalışma başlattığında esasında 18 il belirlenmişti ama biz Malatya'da bu işin eskiden beri yapıldığını ve Malatya'nın da olması gerektiğini ifade ederek, 19'uncu il olarak Malatyamızı da bu işe dahil ettik" dedi.



Milletvekili Tüfenkci, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Salköprü Mahallesi'nde esnaflarla bir araya gelen Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kimya Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kimya ve Kenevir Sanayi Çalıştayı'na katıldı.



Tüfenkci, ilk olarak Salköprü Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafları tek tek dolaşan Tüfenkci, "17 yıldır esnafımızın yanında olduğumuz gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kimya Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kimya ve Kenevir Sanayi Çalıştayı'na katıldı.



Çalıştayın açılışında konuşan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız kenevir ile ilgili çalışma başlattığında esasında 18 il belirlenmişti ama biz Malatya'da bu işin eskiden beri yapıldığını ve Malatya'nın da olması gerektiğini ifade ederek, 19'uncu il olarak Malatya'mızı da bu işe dahil ettik" dedi.



Milletvekili Tüfenkci, kenevirin alternatif ürün olarak ekiminin yapılabileceğini kaydederek, "Birçok ürünün alternatifi olarak kenevir ekiminin Malatya'da başlatılması gerekir. Bu noktada da çiftçilerimizin eğitilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir olması içinde bu ürünü hem ticarileştirmek hem sanayiye kazandırmak ve ona uygun altyapıların oluşturulması gerekir. Kimya sanayisi ise aynı bir olay. Kimya sanayisinin içerisinde kenevir bitkisini nasıl kullanırız o da yanı bir konu. Kimya Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmak için Malatya'da girişimcilerimiz lazım. Biz onun altyapısını oluştururuz ama buraya sermaye koyacak arkadaşlarımız lazım. Malatya Büyükşehir ve Valilik buna her türlü desteği verirler ama sermaye sahiplerinin gelip burada yatırım yapması gerekiyor. Kimya sanayi adına küçükte olsa Malatya Büyükşehir Belediyemizin Esenlik şirketinin adımları, çalışmaları var. İyi bir noktaya doğruda gidiyor. İnşallah ileride çok daha büyürler" ifadelerini kullandı.



Kimya sektöründe limanların önemli olduğunu, Malatya'dan da limanlara erişimin sağlanması için bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tüfenkci, şunları söyledi: "Müstakil bir Kimya Sanayi Bölgesi oluşturabilmek rantabl olur mu olmaz mı onunda bilimsel olarak tartışılması lazım. Kimya sektöründe özellikle limanlar çok önemli. Limanlara erişim noktasında Malatya dezavantajlı bölgelerden birisi onun için bizim başlattığımız bir proje var. Malatya'dan İskenderun limanına hızlandırılmış tren projesi noktasında çalışmalar başladı. İnşallah o proje tamamlandığında ve hızlandırılmış hattı hayata geçirdiğimizde limanlara erişimimiz çok daha kolay olacak ve hem yeni pazarlar hem de ham madde noktasında Malatya bu dezavantajını biraz daha gidermiş olacak. Tabi kimya sektörü çok geniş bir alan ve ilaç sanayinden tutunda petrol türevlerine ve bitkilerin kullanımına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu noktada atılacak her adımın biz önünü açmak adına her türlü hazır olduğumuzu ifade ediyorum." - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Saniye Saniye Görüntülendi! Barışmak İçin Geldi, Vurup Kaçtı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak