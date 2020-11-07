Tüfenkci'den küçük esnafa müjde - Son Dakika

Tüfenkci'den küçük esnafa müjde

07.11.2020 16:51
Tüfenkci'den küçük esnafa müjde, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı tarafından yakın zamanda küçük esnafa yönelik destek paketi açıklanacağının müjdesini verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı tarafından yakın zamanda küçük esnafa yönelik destek paketi açıklanacağının müjdesini verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret ederek esnafların sorunlarını dinledi. Esnaf Sarayı Toplantı salonunda esnaflarla bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, ziyarette, Maliye Bakanlığı tarafından yakın zamanda küçük esnafa yönelik destek paketinin açıklanacağı müjdesini verdi. Tüfenkci, "Esnafımız ne zaman darda kalsa ne zaman zorda kalsa ticaret erbabımız ne zaman bu noktada sıkışsa devletimiz bu noktada inisiyatif alıyor. Pandemi salgın sürecinde yaklaşık 630 milyar özellikle işletmelere, KOBİ'lere üreticilerimize salgını hafifletmek adına hükumetimiz kredilerle destek vermiştir. İşsizlik ödenekleri ile destek verdik. Halk Bankası aracılığıyla, Malatya'ya Mart ayı ile Eylül ayı içerisinde 935 milyonun üzerinde kredi kullanıldırıldı. Bunun 6671 esnafımıza sırf 331 milyar faizsiz kredi paraf esnaf kartları vasıtasıyla 4403 esnaf 25 milyarın üzerinde kaynak kullandırmışız. Yine 234 esnafımıza küçük işletmemize can suyu vermişiz. Yaklaşık 100 milyonun üzerinde bu sadece Halk Bankası aracılığıyla kullandırılan paradır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla da kullandırdıklarımıza baktığımızda bu süreç içerisinde eski parayla 1,5 trilyon bu noktada Malatya'ya kaynak sağlanmış oldu. Bunların tamamı yetmez. Esnafımızı büyütmemiz lazım. Küçük işletmelerimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Bu anlamıyla Maliye Bakanlığımız önümüzdeki süreçte çok kısa süre sonra sadece ilçelerdeki küçük esnafa küçük işletmelere ildeki küçük işletmelere yönelik paketin de müjdesini kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

TBMM'de görüşülen borç yapılandırması konusunda bilgi veren Tüfenkci, "Bunlar neleri kapsıyor birçok esnafımız belki bunu merak ediyor. Özellikle gelir vergisi katma değer vergisi motorlu taşıtlar vergisi özel tüketim vergisi tüm idari para cezaları hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarının yapılandırması bunu peşin ödemek isteyenlere de ayrıca ekstra indirimler getiriliyor. Yine vergi cezaları gecikme faizleri gecikme zamları trafik cezaları para cezaları karayolları kanuna göre kesilmiş cezalar olmak üzere yapılandırmaya gidiliyor. Yine sosyal güvenlik primi cezaları gecikme faiz zamları cezaları yapılandırmaya giriyor" dedi.

Tüfenci, TMO'nun kayısı alımı yapmasından Onkoloji Hastanesi'nin açılmasına yapılan hizmetleri de dile getirdi.

Deprem evlerine teşekkür etti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren de konuşmasında AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin bakanlık döneminde de milletvekilliği döneminde de esnafı desteklediğini belirterek, teşekkür etti. 24 Ocak tarihinde Malatya ve Elazığ'da gerçekleşen depremde yardım seferberliğinin başlatıldığını kaydeden Evren, "7 ay gibi kısa bir sürede 25 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'mıza yapmış olduğu ziyarette depremden dolayı evlerini kaybeden vatandaşlarımıza tören ile anahtarlar teslim edildi. Devletimizin böyle bir kısa süre içerisinde deprem mağdurlarına evlerini teslim ediyor ben bu yaşta bunu gördüm devletimize hükümetimize emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Evren, esnafların sorun ve sıkıntılarını Tüfenkci'ye iletti.

Keskin, iki lambaya dikkat çekti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ise Tüfenkci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gece yarısı yanan iki tane lambanın biri devletin lambasıdır diğeri ise esnafın lambasıdır. Hem depreme döneminde hem de korona virüs salgınından dolayı esnaf sanatkarlar camiası olarak Türkiye genelinde çok büyük hizmetler vermiştir. Büyük destekler vermiştir bakanlık döneminde esnaflarımıza esnaf Sanatkarlar camiası olarak gittiği illerde beraberde çok gezdik. Tüfenkci'nin bakanlığı döneminde de bütün esnaf ve sanatkarlar camiasına kucaklayarak onları ziyaret ederdi. Türkiye'deki esnaf sanatkarlar camiası sayın bakanımız Bülent Tüfekçi hiçbir zaman esnafları unutmadı" ifadelerini kullandı.

Keskin, zamlardan şikayetçi oldu

Piyasada sıkıntı olduğuna da parmak basan Keskin, esnafların büyük marketlere karşı direnemediğini ve zor durumda olduğunu da dile getirdi. Keskin, dövizin ve altının yükselmesi ile bunun piyasaya olumsuz yansımaları olduğuna dikkat çekip, birçok ürünün zamlandığını buna da önlem alınması gerektiğini kaydetti. - MALATYA

Tüfenkci'den küçük esnafa müjde
Tüfenkci'den küçük esnafa müjde
Tüfenkci'den küçük esnafa müjde

Bülent Tüfenkci, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüfenkci'den küçük esnafa müjde - Son Dakika Ekonomi


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