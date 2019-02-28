Son Dakika Haberleri: Tüfenkci'den Mercedes Kadir'e Ziyaret

Tüfenkci'den Mercedes Kadir'e Ziyaret

1 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile birlikte Malatya'nın renkli siması namıdiğer Mercedes Kadir olan Fatih Kaydı ve ailesini ziyaret etti.

Tüfenkci'den Mercedes Kadir'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile birlikte Malatya'nın renkli siması namıdiğer Mercedes Kadir olan Fatih Kaydı ve ailesini ziyaret etti.

Malatya'nın sevilen yüzlerinden olan Mercedes Kadir'i eşi Esra Tüfenkci ile birlikte evinde ziyaret eden milletvekili Bülent Tüfenkci, "Namıdiğer Mercedes Kadir olarak Malatya'mızda anılan ve herkesin sevdiği bir kişilik olan Fatih Kaydı ve ailesini ziyaret ettik. Halkımızın ilgi odağı olan Malatya'nın en renkli simalarından Mercedes Kadir'e bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olacağız" dedi.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen Mercedes Kadir'in Malatya'nın bir değeri olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde ikamet eden Fatih Kaydı, geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bütün Malatya'nın ve Malatyalı hemşerilerimizin sevdiği, sahip çıktığı kardeşimize hem geçmiş olsun dileklerinde bulunduk hem de ihtiyaçlarını sorduk. Tüm Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih kardeşimize her zaman olduğu gibi bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tecde Muhtarı Ali Yiğit'e ilgisinden dolayı teşekkür eden Tüfenkci, Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefonda görüşerek, Mercedes Kadir ile ilgilenmeleri ricasında bulundu.

Milletvekili Tüfenkci ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden de Mercedes Kadir'in evinin temizlenmesi için destek de istedi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

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