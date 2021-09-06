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Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

06.09.2021 16:54
Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapılan genel kurul sonucu güven tazeleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapılan genel kurul sonucu güven tazeleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, "Muhtarlar Derneği yönetiminde çeşitli arkadaşlarımız görev yaptı. Başarıyla bu görevlerini ifa ettiler ve yeni arkadaşlarımızla da yolumuza devam ediyoruz. Yeni dönemin Malatya'ya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.

Malatya'daki yatırımlar ile ilgili de konuşan Tüfenkci, "Malatya sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldızı değil. Türkiye'nin parlayan yıldızı. Baktığımız zaman Malatya sürekli gelişen, değişen sürekli de hizmet alan bir ilimiz. Buna da bütün muhtarlarımızın ayrı ayrı katkıları var. Vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirme noktasında yerelde, belediyeler nezdinde, merkezi hükümetler noktasında önemli görevler ifa ediyorlar. Muhtarların işinin kolay olmadığını da biliyorum. Mahalleleri için ne mücadeleler verdiklerini de çok çok iyi biliyorum. Her biri de mahallelerinde birer kanaat önderi. Hem de bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerle de göz dolduran arkadaşlarımız. Biz Malatya'ya büyütmek istiyor, kimseyi ayrıştırmadan herkesi kucaklayarak Malatya'ya hizmet etmek istiyoruz. Geldiğimiz nokta itibari ile Malatya çevre yolunun ihalesini gerçekleştirmiş, inşaatı hızlı bir şekilde devam eden, Türkiye'de 6. Bölge teşviklerinden yararlanan, kayısı içi iki tane lisanslı deposunu tamamlamış ve TMO'nun da alım yaptığı bir il konumundayız. Sağlıkta 12 ilçemize entegre devlet hastanemizi yapmışız. Battalgazi'imizde hastanemiz bitmek üzere. Yeşilyurt'ta hastanemiz var, onkoloji hastanemizi bitirdik. Yüzde 100 doluluk oranıyla bu millete hizmet ediyor" şeklinde konuştu.

"Bilkent büyük yatırım yapacak"

Tüfenkçi, "Eğitimde bir üniversitemiz vardı, bir üniversite daha kazandırdık. İkinci üniversitemizin içine bir tıp fakültesi daha ekleyerek Malatya'da ikinci tıp fakültesine kavuştuk. Bu senede 100 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan bir şehir haline geldik. Battalgazi bölgemizde Bilkent Okulları'nın devletin de desteklediği özel proje ile 300 milyonluk bir yatırımla ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile büyük bir yatırımı Malatya'ya kazandırdık. Orada okuyan öğrencilerin ücretinin yüzde 70'ini ve bazılarının yüzde yüzünü devlet karşılıyor. Böyle isim yapmış bir okulu Malatya kazandırıyoruz. 71 tane okulumuzun İnşaatı devam ediyor. Birçoğu bu dönem eğitim öğretim yılına kazandırılacak. Bir kısmı da önümüzdeki sene içerisinde kazandırılacak. Beydağı Tabiat Parkı içinde gençlik merkezi olan 250 kişilik bir gençlik merkezi yapıyoruz. Gençlerin buraya gelerek kamp yapmalarına olanak sağlayacak. Orduzu'da ki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda 5 bin kişilik kapalı spor salonu, jimnastik salonu, tenis kortları, yüzme havuzları ile ayrı bir kompleks yapıyoruz. İhalesi yapıldı. Yakınca'ya aynı şekilde bir kompleks yapıyoruz. Melekbaba dahil olmak üzere semt sahalarımız neredeyse bütün mahallelerimizde var. Gençlere yönelik gençlik merkezlerimizle kitap kafelerimizle farklı bir noktaya getiriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Mustafa Eren, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret - Son Dakika


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