AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Yazıhan'a entegre devlet hastanesi yapılacağını açıkladı - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yazıhan ilçesine entegre devlet hastanesi yapacaklarını belirtti.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan ilçesini giden Tüfenkci, vatandaşlarla bir araya geldi.

Tüfenkci, ilçe tarımının gelişmesi adın çeşitli desteklerin verildiğini hatırlattı.

Yazıhan'a Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmakta olduğunu bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Seracılık OSB'yi yapıyoruz. Yazıhan çiftçisi için yapıyoruz. Yazıhan'a entegre devlet hastanesi yapacağız. Bu Yazıhan'ın daha yaşanılabilir bir hal alması demek. AK Parti belediyesinden önce Yazıhan nasıldı, şimdi ise bir belediye ve bir şehir görünümü kazandı. Yazıhan'a arıtma tesisi yapıyoruz, alt yapısını yapıyoruz niye çevreye duyarlı olduğumuz için. Gittiğimiz her yerde grup yollarının birinci katını ikinci katını asfaltlı bir şekilde gördük."