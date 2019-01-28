Tüfenkci'den Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.



Tüfenkci, 2006 yılında Tunceli'de mayına basması sonucu gazi olan Seydi Aldemir ile 2017 yılında Osmaniye'de terör örgütü PKK'yla girilen çatışmada şehit olan jandarma özel harekatta görevli uzman çavuş Hasan Sevinç'in ailesini ziyaret etti.





Eşi Esra Tüfenkci ile gazi Aldemir ve ailesini ziyaret eden Tüfenkci, gazinin çocuklarına karne hediyesi verdi.





Milletvekili Bülent Tüfenkci, daha sonra şehit Hasan Sevinç'in ailesini ziyaret ederek, eşiyle birlikte şehidin kızı Asmin Ece Sevinç'le bir süre ilgilendi.



Ziyaretler sonunda konuşan Tüfenkci, terörle mücadelenin hız ve etkinlik kazanmasıyla birlikte teröristlere göz açtırılmadığını, teröristlerin inlerine girildiğini, şehit ve gazilerin kanlarının yerde kalmadığını belirtti.



Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurgulayan Tüfenkci, "Terörle etkin mücadelemiz sürüyor. Teröristleri bulup, şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız. Onlardan hesap soracağız. Terörün kökü kazınana kadar mücadelemiz sürecek. Biz istiyoruz ki artık bu ülkenin başı terörle belada olmasın. Onun için hem yurt içinde, hem de yurt dışında operasyonlar yaptık. Operasyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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