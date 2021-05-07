Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi - Son Dakika

Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi

07.05.2021 14:58
Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü için yeni yapılan hizmet binasını inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, binanın inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini, bu yılın sonunda hazır hale geleceğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü için yeni yapılan hizmet binasını inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, binanın inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini, bu yılın sonunda hazır hale geleceğini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, inşaatı devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

SGK yeni hizmet binasının Malatya'nın önemli bir eksiğini gidereceğini belirten Tüfenkci, "Yeni hizmet binası 17 bin 800 metrekarelik bir alanda yerli firmamız tarafından yapılıyor. Binanın inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor ve özenli bir şekilde inşaatı sürdürülüyor. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz, ödenekleri hızlı bir şekilde ve zamanında gönderdi. Binanın normal teslim tarihi 2022 ama 2021 sonunda da bina hazır hale gelebilir. Mevcut binamız gerek personellerimizin gerekse vatandaşlarımızın rahat bir ortamda hizmet alabilmesi için yeterli değildi. Bu noktada hem oluşan talep doğrultusunda hem de şehrimizin sanayileşmesi ile beraber böyle bir hizmet binasına ihtiyaç vardı. Bu binanın hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan bakanlarımıza ve emeği geçen milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu ise hizmet binasında çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "İnşallah bu bina bittiğinde çalışanlarımız daha nezih bir ortamda hizmet verecekler, vatandaşlarımız da daha iyi hizmet alacaklar. Katkılarından dolayı Bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SGK binası inşaatında Tüfenkci ile birlikte incelemelerde bulunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Yalçınkaya da, "Bu hizmet binası şehrimin ihtiyacını uzunca bir süre görecek fonksiyonel bir bina şeklinde tasarlanmış. Gördüğümüz kadarı ile taahhüt edilen süreden önce bitmiş olur. Malatya'ya yakışan bir bina olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi - Son Dakika


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