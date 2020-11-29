Tüfenkci deprem bölgesinde - Son Dakika

Tüfenkci deprem bölgesinde

29.11.2020 15:35
Tüfenkci deprem bölgesinde, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci 4,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Uluköy Mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci 4,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Uluköy Mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Malatya'da Cuma günü meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 24 Ocakta Elazığ ve Malatya daha şiddetli depreme maruz kalmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hızlı bir şekilde yaralar sarıldı. Sarılmaya devam ediyor. Cuma günkü depremin zararlarını görmek için buradayım. Allah'a çok şükür can ve mal kaybı yok. Evlerde ve duvarlarda çatlaklar var. Uluköy de depremden sonra konteyner evlerde vatandaşlarımızın hemen hizmetine sunuldu" ifadelerini kullandı.

Müslüman Türk milletinin kültüründe acılar paylaştıkça hafifler düsturu ile hareket ettiklerini vurgulayan Tüfenkci, "Acıları azaltma günleri nedeniyle ziyaretler yapıyoruz. 4.7 şiddetindeki depremden sonra Malatya'mızın fazla zararının olmaması hepimizi sevindiren bir husus. 24 Ocak depreminde zarar gören evlerin yerine yapılan konutların yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir kısmı teslim edildi bir kısmı ise teslim edilme tarihi yakın. Yıl sonu itibariyle büyük bir bölümünü teslim etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci daha sonra Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ tarım köy evlerinde incelemelerde bulundu. Tüfenkçi kaba inşaatı tamamlanan evlerin kalan eksikleri de en kısa sürede tamamlanarak teslim edileceğini vurgulayarak, "4.7 şiddetindeki depremden en fazla etkilenen Battalgazi ilçemize bağlı Düzyol Mahallemizdeyiz. Acil ihtiyaçları olanlara konteyner temin edilmiştir. Kalıcı konutlara yerleştirme adına hak sahiplerine toplamda 27 ama rezerv alanları dahil olanlar var. Ev sayısı 40 veya 50'ye çıkabilir. TOKİ ve AFAD çalışmaları neticesinde bu gün arkadaşlarımızla beraber gezdiğimizde ihtiyaçları karşılanan sıcak ve soğuk yalıtımı düşünülen pratik yerleşim yeri oluşturuluyor" dedi.

Battalgazi ilçesine de geçen Tüfenkci, esnafların sorunlarını dinleyerek, istişarelerde bulundu. - MALATYA

Tüfenkci deprem bölgesinde
Tüfenkci deprem bölgesinde
Tüfenkci deprem bölgesinde
Tüfenkci deprem bölgesinde

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci deprem bölgesinde - Son Dakika


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