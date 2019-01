Tüfenkçi Halk Günü Kapsamında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Bülent Tüfenkci , her Cuma günü düzenlenen Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.Parti il binasında gerçekleşen toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Milletvekili Tüfenkci, geride kalan 2018 yılında yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. 16 yıllık AK Parti iktidarı süresince Türkiye 'nin her anlamda büyüdüğünü belirterek "Türkiye AK Parti iktidarlarında her alanda en az üç buçuk kat büyüdü. Ama Malatya'da bu büyüme oranlarına bakıldığında Türkiye'nin de üzerindedir" dedi.2018'de AK Parti olarak önemli işlere imza attıklarını kaydeden Tüfenkci, "Malatya'da istihdamın attırılması, diğer iller ile rekabet edebilmesi, yatırımları çekebilmesi adına 6. bölge teşviklerinden yararlanması önemliydi. Malatya'yı 6. bölge teşvikleri arasına aldık ve 2018 yılında da devam ettik. Bu anlamda organize sanayi bölgesinde yatırım yapan firma sayısının da hızlı bir şekilde attığını görüyoruz. Hani söylüyorlardı AK Parti'den önce Şeker fabrikası ve Sümer fabrikası vardı. Değerli arkadaşlar ben size bir rakam vereyi, AK Parti iktidara geldiğinde Malatya'da bütün organize sayısı ve temeli atılan işletemeye alınmamış fabrikada dahil olmak üzere 118'di, bugün bu rakam 322'lerde. Sadece organizedeki fabrikalar organizenin dışındaki kurulu fabrikaları da sayarsak bu rakamın 400'ü bulduğunu görüyoruz. Malatya'da AK Parti iktidarı ile beraber hızlı bir şekilde fabrika sayılarının attığını görüyoruz. İki organize sanayide istihdam sayısı bugün 22-23 binlerde. İnşallah yatırımı devam eden fabrikaların da faaliyete geçmesi ile bu oranları 30 binin üzerinde kısa zamanda çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu.Sanayinin yanı sıra hayvancılık sektörünün de gelişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Yine Malatya hayvancılığı için önemli olan, tarım için önemli olan, Hayvancılık OSB 'nin de kuruluş işlemlerinin tamamını 2018 yılında bitirmiş bulunuyoruz. 2019 yılında inşallah ödeneklerin yatması ile beraber hızlı bir şekilde alt yapı işlemlerini de bitirip yatırımcının hizmetine sunmuş olacağız" dedi.Organize sanayi sitelerinde alt yapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Tüfenkci, Malatya için önemli bir ürün olan kayısı da ise Lisanslı Depoculuğu hayata geçirmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Bu kapsamda Lidaş Firması ile protokolün imzalandığını ve ödeneklerin de çıkarıldığını söyleyen Tüfenkci, "Şimdi projesi çiziliyor inşallah yer tahsisi de yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde oranında da inşaatını tamamlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.Yine AK Parti olarak Malatya'ya verdikleri ikinci bir devlet üniversitesi sözünü de yerine getirdiklerini ve Turgut Özal Üniversitesi 'nin kurulduğunu kaydeden Tüfenci, konuşmasına şöyle devam etti:"Rahmetli hemşehrimiz Turgut Özal 'ın adını yaşatacağımız bir üniversiteyi Malatya'ya kazandırmış olduk. İnşallah 2019 ve 2020'de üniversitenin kampüsü inşaatının noktasında takibimizde olacak. İnönü üniversitesi tarafından OSB'de yapılan meslek yüksek okulunun da İnşaatı devam ediyor. Temmuz ayında bitireceğimiz kampüs ile gençlerimizin orada eğitim görerek, sanayicilerimizin ara elaman ihtiyacını kapatacak. Bunu da Malatya için önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Yine 2018'de inşaatı devam eden kadın doğum ve çocuk hasta hanesi temelini attık. 2019'un sonunda faaliyete geçireceğiz. Biz AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tuttuk, bundan sonra yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."31 Mart'ta önemli bir seçim olduğunu ve Malatya'nın yol haritasını belirleyeceğini ifade eden Tüfenkci, "Bütün bu anlamda hizmetlerin yapılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde genel yönetimler tecrübesi ile de birleştiğinde Malatya'yı çok farklı noktalara ilçeleri ile beraber taşıyacağına eminiz" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise her hafta düzenli olarak yaptıkları halk günün de bugün Bülent Tüfenkci'nin halkın sorun ve sıkıntılarını dinleyeceğini belirterek "Biliyorsunuz geçtiğimiz seçimden itibaren hasta ve yatalak aynı zaman da engelli seçmenlerimiz için yasal olan haklarını kullanabilmeleri adına seyyar sandık uygulamasını başlatıldı. Seçmen listelerimiz dün itibari ile muhtarlıklarda askılara çıkarıldı. Tüm Malatya hemşehrilerimizin seçmen listelerini dikkat etmesini eğer kayıtlı değillerse müracaat yaparak listelerde yer almalarını sağlayabilirler" diye konuştu. - MALATYA