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Tüfenkci, minibüsçü esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika

Tüfenkci, minibüsçü esnafının taleplerini dinledi

04.09.2021 17:13
Tüfenkci, minibüsçü esnafının taleplerini dinledi, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Minibüsçüler Odası'nı ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılı başlarken minibüsçü esnafının talep ve eksiklerini dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Minibüsçüler Odası'nı ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılı başlarken minibüsçü esnafının talep ve eksiklerini dinledi.

Malatya Milletvekili Tüfenkci, "Malatya'nın birlik ve beraberlik noktasındaki gayretleri minibüsçü esnafının sorunlarını dile getirme ve takibi noktasında başkanımız ve arkadaşlarının ısrarlı çalışmaları Türkiye'de bir çok konun da değişmesine vesile oldu. Bu anlamı ile güçlü bir odamız. Bizlerde dün olduğu gibi bugünde minibüsçü esnafımızın ve halk otobüsü esnafımızın sorunlarına hiçbir zaman duyarsız kalmadık. AK Parti hükümetleri olarak bu sektörde hem vatandaş memnuniyetini arttırmak aynı zamanda esnafımızın düzene girmesi ve haksız rekabetin önlenmesi noktasındaki çalışmalar geçmişteki başkanımızın büyükşehir ile hatlar noktasındaki çalışmaları bilen biri olarak bütün esnafımızın yanında olduk." şeklinde konuşan Tüfenkci, 2020-2021 döneminde toplamda sadece KOSGEB eli ile bin 29 girişimciye 30 milyona yakın destek sağladık. Pandemi döneminde orta ölçeğin üzerindeki esnafımıza KOSGEB aracılığıyla toplamda 63 milyon lira gibi bir rakamı esnafımıza faizsiz kredi olarak verdik. Depremden zarar gören esnaflarımıza da ciddi anlamda yardımlarda bulunmuştuk. Hayat devam ettikçe yeni yeni sorunların çıkması gayet normal ve bu sorunların çözümü de yine siyaset merkezidir. Siyaset sorun üretme merkezi değil çözüm üretme merkezidir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da esnafın sorunlarına karşı ne kadar duyarlı olduğunu herkes bilir" ifadelerini kullandı.

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce ise, "Bakanımız her zaman odamızın ve esnaflarımızın yanında olmuştur. Bakanımızın Bakanlık döneminde 2017'de çıkarılmış olan servis araçlarının 12 yaşa indirilmesi beraberinde koltuk sensörü ve rehber personelinin lise mezunu şartları o dönem servisçi esnafımıza büyük bir mağduriyet yaşatmıştı. Konuyu Bakanımıza ilettiğimizde İç İşleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla irtibat kurarak yeni yönetmenliğin çıkarılmasında bizlere büyük bir emeği olmuştur. Bülent Tüfenkci Bakanımıza katlılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şuan servis araç yaşlarımız 15 yaşa çıkarılarak hem milli ekonomiye büyük bir katkı sağlanmış hem de pandemi döneminde mağduriyet yaşayan servisçi esnafımıza çözüm noktasında büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuşan İnce, En büyük sorunlarımızdan birisi halk otobüsçü esnafımızın ücretsiz taşımaları, yaklaşık yüzde 50' ye yakın yolcularımızı ücretsiz taşıyoruz. Gelir giderimizi karşılamadığı için hal otobüsçü esnafımızın mağduriyetini çözemiyoruz. Merkezi hükümetimizin ücretsiz taşımaları iptal etmesi ve esnafımızın rahat nefes almasını sağlaması için Bakanımıza sorunlarımızı ileterek çözüm noktasında da takipçisi olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Tüfenkci, minibüsçü esnafının taleplerini dinledi
Tüfenkci, minibüsçü esnafının taleplerini dinledi

Bülent Tüfenkci, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüfenkci, minibüsçü esnafının taleplerini dinledi - Son Dakika Ekonomi


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