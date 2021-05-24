Tüfenkci: Muhalefet yalanlarla siyaset yapıyor - Son Dakika

Tüfenkci: Muhalefet yalanlarla siyaset yapıyor

24.05.2021 20:57
Tüfenkci: Muhalefet yalanlarla siyaset yapıyor, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhalefetin erken seçim söylemlerine değinerek, "Bizim gündemimizde erken seçim yok. Muhalefetin elinde bir şey olmadığı için bu konuyla ilgili sürekli gündem olmaya çalışıyorlar ama onlarda aslında söylediklerine inanmıyorlar" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhalefetin erken seçim söylemlerine değinerek, "Bizim gündemimizde erken seçim yok. Muhalefetin elinde bir şey olmadığı için bu konuyla ilgili sürekli gündem olmaya çalışıyorlar ama onlarda aslında söylediklerine inanmıyorlar" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Ekspres Haber'e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Muhalefetin son günlerde dillendirdiği erken seçim söylemlerine karşılık, "Bizim gündemimizde erken seçim yok" diyen Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız ve MHP lideri Devlet Bahçeli net bir ifadeyle söyledi 'Erken seçim yok'. Muhalefetin elinde bir şey olmadığı için bu konuyla ilgili sürekli gündem olmaya çalışıyorlar ama onlarda aslında söylediklerine inanmıyorlar. Sistemin değiştiğini farkında olmalarına rağmen kendi tabanlarını memnun etmek için bu söylentileri çıkarıyorlar ama kimse onları duymuyor, yüzleri de kızarmıyor. Muhalefetin ağzında yıllardır var erken seçim ama cevabımız net." ifadelerine yer verdi.

Malatya'daki Vagon Onarım Fabrikası yerine kurulan Kızılay Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası için personel alımının kura ile yapılabileceğini söyleyen ve yapılan eleştirileri yersiz bulan Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Muhalefet doğru olanı çarpıtıp, yalan üzerinden siyaset yapmayı marifet sandığı için katkı göstermek yerine algı yönetiyorlar. Kızılay AK Parti'nin değil, CHP'nin değil, MHP'nin değil. Kızılay'ı bu tür ithamlarla küçültmek büyük ihanettir. Kızılay'ın önceliği insandır, yaraları sarmaktır bunu Elazığ depreminde gördük hep beraber. Eğer bir personel alımı yapılacaksa bu parti mensupluğuna göre değil, niteliğe göre alınacak ve belki de kura ile alınacak. Hangi pozisyona ihtiyaç varsa Kızılay ona göre alım yapacak." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Malatya'nın Akçadağ, Hekimhan ve Darende ilçelerinde yaşanan zirai don ve önceki gün yağan dolu nedeniyle mahsulleri zarar gören çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Türkiye 2021 yılında maalesef kuraklık riskiyle karşı karşıya ve özellikle bazı ürünlerde rekolte tahminleri düşük durumda. Yer yer sel ve dolu felaketi yaşandı ülke geneli ancak Malatya'da kayısı büyük ölçüde zarar gördü. Tarım il müdürlüğümüz ile irtibat halinde durumu bakanlığa bildirdik. Hasar tespitine başlanıldı ve neredeyse tamamlandı diyebiliriz. Tespitten sonra çiftçinin en azından ilaç parası yada gübre parasını kurtarması için gerekli çalışmayı yapıp onları rahatlatacağız. Ancak ne kadar ufak tefek aksaklıklar yaşansa da çiftçilerimiz sigortalarını yaptırarak TARSİM'den kesinlikle faydalansınlar" şeklinde konuştu.

Malatya'nın sanayi alanında bir cazibe merkezi olduğunu ve yatırımcının ilk tercihi arasında olduğunu söyleyen Tüfenkci, "Malatya'nın 6. Bölge teşvikinden faydalanmasıyla sanayileşme şehrimizde atağa geçti. Malatya'daki sanayileşme her ne kadar sadece tekstil üzerineymiş gibi görünse de birçok hizmet ağı var. Örneğin Malatyalı bir ailenin kurduğu cam sanayi fabrikası istihdama katkı sağlıyor. İlk kez buradan söyleyeyim bu aile ikinci yatırımı yapmaya hazırlanıyor ve bu 100 milyon Euro civarındaki yatırım, yeni istihdam alanı açacak. 6. bölge teşvik bölgesi olduktan sonra oluşan arsa problemlerini de çözdük ve böylelikle bölgeyi daha hızlı üretime geçireceğiz. Ayrıca yıllardır OSB'nin büyümesine engel olan arıtma sorununu 300 milyonluk bir yatırım yaparak kurulacak arıtma tesisi ve eski tesisin revizesi ile çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ekspres Haber Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karagöz, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Demir, Bölge Sorumlusu Bayram Güder ve Haber Editörü Didem Barut ile bir araya gelen Tüfenkci, "Türk medyasına ve Türkiye'ye hayırlı olsun, artık daha yakından takip edeceğim" diyerek ekibe başarılar diledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci daha sonra Karagöz ile uzun sohbet ederek, şirketin Malatya'ya yapacağı yatırımlar hakkında bilgi aldı. "Önceliğimiz Malatya ekonomisi ve istihdam oluşturmak" diyen Karagöz, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak şehrin gelişimi adına gereken çabayı göstereceklerini söyledi. - MALATYA

Tüfenkci: Muhalefet yalanlarla siyaset yapıyor
Tüfenkci: Muhalefet yalanlarla siyaset yapıyor

Bülent Tüfenkci, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tüfenkci: Muhalefet yalanlarla siyaset yapıyor - Son Dakika


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