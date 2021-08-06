Tüfenkci : "Türkiye'de çok oyunlar oynanıyor ve çok hesaplar yapılıyor" - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, "Hizmet kolay, birlik ve beraberliğimizi yitirmememiz lazım. 2023'e giderken Türkiye'de çok oyunlar oynanıyor ve çok hesaplar yapılıyor. Bu hesaplar yerelde de yapılıyor" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ilçe gezileri kapsamında Pütürge'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yatırım ve hizmetler ile ilgili mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunan Tüfenkci, gündeme dair de açıklamalarda bulundu.

AK Parti olarak hizmet şiarıyla hareket ettiklerini vurgulayan Tüfenkci, "Biz insanın olduğu her yere, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet yapma ve hizmeti götüren kadrolar olarak 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını hiç bir zaman unutmayacağız. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Adıyaman sınırına gittiğimizde, Diyarbakır sınırına gittiğimizde, Sivas sınırına gittiğimizde yolların yapıldığını su problemlerinin, kanalizasyon problemlerinin çözümü noktasında adımlar atıldığını görüyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Yine Pütürge'de Mikail başkan göreve geldikten sonra depreme rağmen Pütürge'nin gelişmesi noktasında ciddi gayret gösterdiğini görüyoruz. Özellikle Tekstilkent önemsediğimiz bir projeydi. Allah'a hamt olsun onu hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin buradan göç vermesini de önlemek, buranın insanının İstanbul'a gitmeden rızkını buradan temini noktasında önemli bir projeydi. Şiro çayı bizim için önemli. Orada Seracılık Organize Sanayi kuracağız. Buradan da başkanımıza görev vermiş olalım. Biz Ankara'da, kendisi burada beraber takip ederek seracılığı da Pütürge'ye kazandıralım. Çünkü güzel bir havza. Deprem yaralarının sarılması noktasında gerçekten TOKİ vasıtasıyla güzel işler yapıldı. Kentsel dönüşümü başkanımız yapıyor ve Tepehan'a baktığımız zaman önemli hizmetler kazandırdık. Önemli bir bölge. Başkanımız su ve kanalizasyonunu hallediyor. Şimdi de depremde kırsalda açılamayacak yolları büyük şehrimiz açarak konutların yapılması noktasında daha hızlı hareket edilmesine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Hizmet kolay, birlik ve beraberliğimizi yitirmememiz lazım"

Tüfenkci, yerelde ve genelde büyük oyunlar oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Hizmet kolay, birlik ve beraberliğimizi yitirmememiz lazım. 2023'e giderken Türkiye'de çok oyunlar oynanıyor ve çok hesaplar yapılıyor. Bu hesaplar yerelde de yapılıyor. İnsanların kıskançlıklarından dolayı hizmetleri itibarsızlaştırma veya siyasi etik sınırlarını zorlayabilir. Biz herşeye rağmen samimiyetle halkımıza güvenerek bu işi yapmalıyız. Bugün o yangınları çıkaranlar ve o yangınlar üzerinden hesap yapanlar yarın o acının içerisinde kendilerini bulacaklar. Kardeşlik duygusunu yok etmeye çalışanlar, hizmette ayrım yapanlar, ötekileştirenler bir gün gelir bu sandıklarda hesap verirler. Biz ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak bu hizmet kervanını sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz." - MALATYA